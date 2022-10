"Boca de urna" é crime e prevê detenção de seis meses a um ano - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 02/10/2022 17:35

Rio - Um homem foi detido, na tarde deste domingo (2), por policiais militares do 2º BPM (Botafogo) fazendo "boca de urna", ou seja, cabos eleitorais e ativistas que pedem votos para seus candidatos no dia das eleições, em Laranjeiras, na Zona Sul. Com ele, foram apreendidos materiais de propaganda política.



O homem foi levado para a 9º DP (Catete) e o caso será encaminhado para a Polícia Federal (PF).



Na Zona Norte, dois homens também foram presos por crime de "boca de urna", na manhã deste domingo. Segundo a PM, agentes do 6º BPM (Tijuca) foram acionados pelo Juiz da 7ª Zona Eleitoral, localizado no Colégio Marista São José, na Rua Conde de Bonfim, na Tijuca, para verificar a informação de prática do crime de boca de urna. Ainda de acordo com a corporação, os homens estavam distribuindo santinhos no local de votação.



O caso foi encaminhado para a PF e os homens levados para a delegacia da região da Praça Mauá, no Centro da cidade.



"Boca de urna" é crime. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, "a realização de atividades de aliciamento de eleitores e quaisquer outras que tenham o objetivo de convencer o cidadão mediante boca de urna", prevista pela Lei nº 9.504/1997, que estabelece como punição a detenção de seis meses a um ano, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período, e multa que varia entre R$ 5 mil a R$ 15 mil.