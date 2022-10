A urna foi encaminhada para perícia - Reprodução

A urna foi encaminhada para períciaReprodução

Publicado 02/10/2022 17:28 | Atualizado 02/10/2022 17:31

Um homem, de 49 anos, foi flagrado no momento em que fotografava a confirmação do voto em São João Batista, no Vale no Itajaí (SC). De acordo com informações da Polícia Militar de Santa Catarina, a ação foi delatada pelo presidente da mesa do local.

Pela prática ser considerada um crime eleitoral, o suspeito foi conduzido ao delegado do prédio. No entanto, ele abandonou os documentos e escapou antes da chegada da polícia.

Foram deixados para trás a identidade, o titulo de eleitor e o comprovante de votação, segundo informações da PM. Em boletim divulgado às 15h44 deste domingo (2), a PM de SC detalhou 71 ocorrências registradas nas eleições:



- 38 ocorrências de boca de urna;

- 12 ocorrências por realizar propaganda política de qualquer natureza;

- 11 ocorrências de descumprimento de procedimentos para apuração eleitoral;

- 8 ocorrências por promover desordem que prejudique os trabalhos eleitorais;

- 1 ocorrência por utilizar, no dia da eleição, alto-falantes ou promoção de comício;

- 1 ocorrência de compra de voto;

- 2 ocorrências de impedimento do exercício do voto;