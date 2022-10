Felipe Neto aconselhou seguidores a pensarem no coletivo na hora de votar - Reprodução/Instagram

Publicado 02/10/2022 17:18

Rio - Felipe Neto aproveitou o domingo de eleições para conscientizar os seguidores sobre a importância de pensar coletivamente na hora de escolher seus candidatos. O influenciador de 34 anos detonou os milionários que ignoram a realidade dos brasileiros e defendeu a escolha de um governo que pense na melhoria de vida dos menos favorecidos.

"Sob nenhuma hipótese vote pensando apenas em você. Isso se chama egoísmo e falta de compaixão. 125 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar, sem saber se terão como comer as 3 refeições. O voto é justamente a hora de pensar nos mais vulneráveis e que mais precisam de projetos socioeconômicos. Milionário falando para você votar pensando apenas no que é melhor para você e sua família é de uma irresponsabilidade monstruosa. E exatamente como eleitores do Bolsonaro pensam", afirmou.