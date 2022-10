Boletim eleitoral da seção 1150 de Camberra, Austrália. - Reprodução

Publicado 02/10/2022 16:37

Rio - Eleitores divulgaram nas redes sociais fotos dos boletins de urna com resultado da votação nos países estrangeiros que já encerraram as eleições brasileiras.

A partir dessas fotos, o DIA acessou esses boletins por meio da leitura do QR Code de cada um deles pelo aplicativo do TSE Boletim na Mão, que confirma que o documento é autêntico, e informa o número oficial de votos registrados em cada urna.

Lembrando que eleitores que moram no exterior só podem votar para o cargo de presidente.

O resultado oficial da apuração no exterior, porém, assim como no Brasil, será divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral após as 17h (horário de Brasília), quando termina a votação.



Veja, abaixo, os resultados dos boletins divulgados.

Wellington, Nova Zelândia



À 1h deste domingo, a Nova Zelândia foi o primeiro país a encerrar as votações. Com a soma do boletim de quatro zonas eleitorais na capital Wellignton, o resultado foi o seguinte:

- Lula (PT): 329 votos;

- Jair Bolsonaro (PL): 71 votos;

- Ciro Gomes (PDT): 23 votos;

- Felipe D'Ávila (Novo): 14 votos;

- Simone Tebet (MDB): 8 votos;

- Padre Kelmon (PTB): 3 votos;

- Léo Péricles: 2 votos;

- Sofia Manzano (PCB): 1 voto.

Na seção 1690 de Wellington, um eleitor votou branco e três anularam. Na seção 1693, ninguém votou branco ou nulo. Não há informação das outras duas seções.

Austrália



De acordo com o TSE, a Austrália tem cinco locais para votação neste ano: Sydney, Camberra, Melbourne, Perth e Brisbaine. Em duas seções de Camberra, a soma dos resultados foi:

- Lula (PT): 499 votos;

- Jair Bolsonaro (PL): 150 votos;

- Ciro Gomes (PDT): 40 votos;

- Simone Tebet (MDB): 34 votos;

- Felipe D'Ávila (Novo): 14 votos;

- Padre Kelmon (PTB): 2 votos;

- Soraya Thronicke (União Brasil): 3 votos;

- Vera Lúcia (PSTU): 2 votos;

- Sofia Manzano (PCB): 1 voto;

- Constituinte Eymael (DC): 1 voto.

Na seção 1150 de Camberra, cinco eleitores votaram branco e quatro anularam. Na seção 741, oito pessoas votoram branco quatro anularam. Não há informação das outras duas seções.

Japão

De acordo com o TSE, o Japão tem 10 cidades onde os brasileiros podem votar.

No boletim referente à seção eleitoral 1766 em Tóquio, segundo dados do aplicativo "Boletim na Mão", os números foram os seguintes:

- Bolsonaro: 187 votos;

- Lula: 79 votos;

- Ciro Gomes: 25 votos;

- Simone Tebet: 21 votos;

- Felipe D'Avila: 4 votos;

- Soraya Thronicke: 3 votos;

- Vera: 2 votos;

- Sofia Manzano: 2 votos;

- Padre Kelmon: 1 votos.

14 dos 346 brasileiros dessa seção votaram branco, enquanto outros 8 anularam. 382 faltaram.



Já em Nagoia, uma das maiores cidades do país, os resultados da seção 265 foram:

- Bolsonaro: 315 votos;

- Lula: 30 votos;

- Ciro Gomes: 21 votos;

-Simone Tebet: 16 votos;

-Felipe D'Avila: 6 votos;

- Soraya Thronicke: 5 votos;

- Constituinte Eymael: 2 votos.

13 eleitores dessa seção votram em branco, enquanto 7 anularam.

Singapura

Na seção 506 em Singapura, capital do país de mesmo nome, o boletim de urna indicou:



- Bolsonaro: 60 votos;

- Lula: 87 votos;

- Ciro Gomes: 18 votos;

- Simone Tebet: 21 votos;

- Felipe D'Avila: 16 votos.



5 eleitores dessa seção votaram branco, enquanto outros 3 anularam.

China

Na seção 0963 de Pequim, capital do país, o boletim de urna indicou:



- Bolsonaro: 19 votos;

- Lula: 48 votos;

- Ciro Gomes: 4 votos;

- Simone Tebet: 2 votos;

- Felipe D'Avila: 3 votos.



4 eleitores dessa seção votaram branco, enquanto 1 anulou.

Israel

Em Israel, duas das quatro seções eleitorais de Tel Aviv tiveram seus resultados confirmados:



Seção 677



- Jair Bolsonaro: 106;

- Lula: 102;

- Simone Tebet: 25;

- Felipe d'Avila: 4;

- Ciro Gomes: 3;

- Vera: 1;

- Léo Péricles: 1



Sete eleitores votaram em branco, enquanto quatro anularam.



Seção 683



- Lula: 73;

- Jair Bolsonaro: 72;

- Simone Tebet: 15;

- Felipe d'Avila: 4;

- Ciro Gomes: 4;

- Soraya Thronicke: 1;

- Padre Kelmon: 1



A seção registrou três votos em branco e quatro nulos.

Estônia

Veja a seguir o resultado da seção 1282, em Talin – a única do país.



- Lula: 148;

- Bolsonaro: 16;

- Ciro Gomes: 9;

- Simone Tebet: 7;

- Felipe d'Avila: 5;

- Sofia Manzano: 1

Finlândia

A votação também já foi encerrada na Finlândia, que tem duas seções eleitorais: 381 e 382. Confira abaixo o resultado de cada uma:



Seção 381



- Lula: 200;

- Bolsonaro: 64;

- Ciro Gomes: 28;

- Simone Tebet: 14;

- Felipe d'Avila: 3;

- Sofia Manzano: 1



Quatro eleitores votaram nulo, e 12 votaram em branco.

Seção 382



- Lula: 190;

- Bolsonaro: 63;

- Simone Tebet: 24;

- Ciro Gomes: 23;

- Felipe d'Avila: 10;

-Padre Kelmon: 1;

- Vera: 1;

- Eymael: 1;

- Léo Péricles: 1



A seção teve sete votos brancos e dois votos nulos.

Hungria

Veja a seguir o resultado da seção 1695, de Budapeste, na Hungria. Além desta, o país tinha outra seção disponível na Embaixada do Brasil.



- Lula: 175;

- Bolsonaro: 44;

- Ciro Gomes: 8;

- Felipe d'Avila: 7;

- Simone Tebet: 5;

- Vera: 1

República Tcheca

Veja a seguir o resultado da seção 0832, em Praga – a única do país.



- Lula: 253 votos;

- Bolsonaro: 58 votos;

- Ciro Gomes: 26 votos;

- Felipe d'Avila: 8 votos;

- Simone Tebet: 18 votos;

- Sofia Manzano: 2 votos;

- Soraya Thronicke: 2 votos.



8 eleitores votaram nulo; 7 votaram em branco.

França

Veja a seguir o resultado da seção 799, de Paris, na França. Além desta, o país tinha outras seções disponíveis para eleitores brasileiros na França.



- Lula: 283 votos;

- Bolsonaro: 31 votos;

- Ciro Gomes: 11 votos;

- Simone Tebet: 8 votos;

- Felipe d'Avila: 6 votos.



3 votaram em branco.

Dinamarca

Veja a seguir o resultado da seção 1697, de Copenhague, na Dinamarca. Além desta, o país tinha mais três seções disponíveis para eleitores brasileiros no país.



- Lula: 209 votos;

- Bolsonaro: 38 votos;

- Ciro Gomes: 12 votos;

- Simone Tebet: 10 votos;

- Felipe d'Avila: 7 votos;

- Sofia Manzano: 2 votos;

- Constituinte Eymael: 1 voto.



4 eleitores votaram nulo; 5 votaram em branco.

Bélgica

Veja a seguir o resultado da seção 1946, de Bruxelas. Ao todo, são oito seções na Bélgica.



- Lula: 253 votos;

- Bolsonaro: 174 votos;

- Simone Tebet: 34 votos;

- Ciro Gomes: 33 votos;

- Felipe d'Avila: 17 votos;

- Sofia Manzano: 3 votos;

- Padre Kelmon: 1 voto;

- Constituinte Eymael: 1 voto;

- Vera: 1 voto.