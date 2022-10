Eduardo Serra votou na tarde deste domingo (2) - Divulgação

Eduardo Serra votou na tarde deste domingo (2)Divulgação

Publicado 02/10/2022 16:30 | Atualizado 02/10/2022 17:01

Rio - O candidato a governador, Eduardo Serra (PCB), chegou na tarde deste domingo (2) na sua zona eleitoral em Vila Isabel, Zona Norte do Rio, para votar.

Segundo o perfil de campanha do candidato, ele e sua equipe estarão a partir das 17h no Bar Havana 59, localizado na Lapa, para acompanhar a apuração.



Perfil

Eduardo Serra, 66, é dirigente estadual e nacional do PCB, assim como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O candidato tem uma plataforma anticapitalista. Em seu plano de governo, ele propõe uma maior mobilização da população através da criação de mecanismos – como conselhos regionais – que permitem maior participação política da classe trabalhadora.

Outro ponto grande entre as propostas de Eduardo Serra é a questão da mobilidade urbana. O candidato propõe a estatização completa do transporte público e a expansão daqueles sobre trilhos – metrôs, VLTs, trens.

Em relação à segurança pública, o candidato do PCB é a favor da legalização escalonada das drogas e da extinção das instituições policiais existentes - polícia civil e polícia militar – que seriam substituídas por duas novas, uma de caráter investigativo e outra voltada para o patrulhamento ostensivo, ambas respondendo a uma Secretaria de Segurança Pública.



Pesquisas

De acordo com a pesquisa mais recente do Ipec, divulgada neste sábado (1), e a do Datafolha, publicada neste domingo (2), Eduardo Serra conta com 2% das intenções de voto. O número colocaria o candidato do PCB como o sexto mais votado, empatado com Wilson Witzel (PMB) e Juliete (UP).