Padre Kelmon tinha sido rechaçado pela Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil após utilizar insígnias da organização religiosa - Cléber Mendes/Agência O Dia

Padre Kelmon tinha sido rechaçado pela Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia no Brasil após utilizar insígnias da organização religiosaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 16:27 | Atualizado 02/10/2022 16:34

O candidato ao Palácio do Planalto, Padre Kelmon (PTB), foi recebido por passageiros em voo de Salvador para São Paulo, neste domingo (2), com músicas de festa junina e jingle da campanha do Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, eles entonaram "Olê, olê, olá, Lula", "Viva São João" e "Olha o casamento na roça".

Está manhã, em voo de Salvador para São Paulo, sentado junto à saída de emergência, o vigarista fantasiado de padre ouve a cantoria de petistas. pic.twitter.com/1bP4lAOxrl — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) October 2, 2022

As músicas tiveram origem da piada que foi criada no último debate presidencial, nesta quinta-feira (29), na TV Globo, quando a candidata Soraya Thronicke (União Brasil) de "padre de festa junina". Em resposta, o Padre afirmou que ela desconhecia o valor de um sarcedote.

— O senhor não deu extrema-unção porque é um padre de festa junina — disse Soraya.

Apesar de o candidato afirmar ser sacerdote ortodoxo, Kelmon não é reconhecido como padre por nenhum ramo da Igreja Ortodoxa, que informou que ele não faz parte dessas organizações coirmãs. Kelmon também foi chamado de "candidato laranja" pelo ex-presidente Lula e de "cabo eleitoral" e "linha auxiliar" durante o debate.

Padre Kelmon foi escolhido para ser candidato do PTB depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou o pedido de registro de Roberto Jefferson para a disputa pela Presidência.