Os disparos efetuados pela arma de fogo de Marcelo Campelo perfuraram a lataria e o banco traseiro do veículo Reprodução/Twitter

Publicado 02/10/2022 16:17 | Atualizado 02/10/2022 16:21

Carolina - Presidente do Partido Liberal (PL) de Carolina, interior do Maranhão, Marcelo Campelo foi preso neste domingo, suspeito de tentativa de assassinato contra adversários políticos. O crime aconteceu na noite de sábado. Armado, Campelo efetuou disparos numa via pública da cidade contra um veículo que transportava integrantes de outro partido político.

O presidente do Partido Liberal-PL (o partido de Bolsonaro) de Carolina-MA , Marcelo Campelo, foi preso em flagrante há pouco acusado de tentativa de homicídio contra adversários políticos. Ele efetuou tiros que atingiram um carro. pic.twitter.com/SK9kuBEK5b — Diogo Cabral (@Diogotapuio) October 2, 2022

A Polícia Civil de Carolina investiga o crime como tentativa de homicídio. Nenhuma vítima se feriu após os disparos, cravados na lataria do carro. O vídeo que registra o momento da prisão de Campelo viralizou nas redes socais.

O presidente do PL de Carolina, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, almoçava em um restaurante da cidade no momento da prisão e estava ciente que a polícia estava a sua procura para efetuar o mandado de prisão. Outros agentes almoçavam no mesmo local.