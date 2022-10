O voto é obrigatório, então faz sentido que o governo dê esse transporte gratuito para as pessoas, disse o estudante Cláudio Quintello - Marcos Porto/Agência O Dia

O voto é obrigatório, então faz sentido que o governo dê esse transporte gratuito para as pessoas, disse o estudante Cláudio QuintelloMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 16:00

Rio - Cariocas que foram votar neste domingo (2) contaram com gratuidade nos ônibus municipais e BRTs para chegaram aos seus locais de votação. A medida foi anunciada na última quinta-feira (29) pelo prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes , como uma maneira de "fortalecer a festa da democracia". Para utilizar os coletivos, os passageiros precisam apenas apresentar o título de eleitor ao embarcar e o transporte não será cobrado até as 20h.

fotogaleria

Com a grande movimentação de eleitores se deslocando, os coletivos ficaram e cheios e alguns passageiros enfrentaram demora para conseguirem embarcar. O estudante Cláudio Quintello, de 25 anos, quase desistiu de usar o modal, após esperar por cerca de uma hora no Largo do Machado, Zona Sul, pelo 422 Grajaú x Cosme Velho. Apesar da espera, o jovem conseguiu utilizar o transporte gratuito e destacou a importância medida.

"Eu podia estar indo votar de metrô, só que como eu vi essa notícia de que os ônibus estavam gratuitos, resolvi aproveitar. (A gratuidade) é importante, porque o pessoal tem que sair. O voto é obrigatório, então faz sentido que o governo dê esse transporte gratuito para as pessoas", afirmou o estudante. Diferente dele, o autônomo Victor Hugo dos Santos, 34, que aguardava a mesma linha, acabou optando por outro meio para ir votar. "É muito bom, mas até agora não vi ônibus passar. Está demorando muito", lamentou.

As irmãs Ana Carlim, 60, e Maria de Lourdes, 67, que pegaram o 497 Penha x Laranjeiras, enfrentaram ônibus cheios. Apesar disso, as aposentadas celebraram a gratuidade do modal e disseram esperar que o decreto seja adotado nas próximas eleições. "Hoje eu vim e estava cheio para caramba, mais cheio que o normal para um domingo e está demorando um pouco. Mas, gostamos muito. Esperamos que seja sempre assim, todos os anos que tiver votação, que seja gratuito, porque ajuda as pessoas a irem votar", disseram elas.

Sueli da Conceição, de 65 anos, também esperou por aproximadamente uma hora para pegar o 422. Mas, a demora não desanimou a aposentada que disse acreditar que os ônibus gratuitos funcionam como um incentivo para a votação. "Eu acho que é muito importante. Às vezes têm pessoas que deixam de votar, porque não têm dinheiro. Sendo de graça, é tudo mais fácil para a pessoa votar e incentiva mais as pessoas a votarem. Todo mundo tem que votar para ver se melhora esse país. Eu fiquei muito satisfeita e espero que seja sempre assim, que sempre tenha ônibus de graça no dia da eleição", declarou.



O porteiro Severino Ferreira, de 43 anos, foi um dos beneficados com a medida e embarcou no ônibus da linha 497, no Largo do Machado para ir votar. "Para mim foi ótimo, até que enfim que isso aconteceu uma vez. Vou votar e ainda vou conseguir aproveitar essa gratuitade", comemorou ele. Além de escolherem o próximo governador e presidente do Brasil, os fluminenses ainda devem eleger hoje os deputados federais, estaduais e senador que vão representar o Rio de Janeiro nos próximos quatro anos.