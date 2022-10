André Ceciliano votou em Engenheiro Pedreira, distrito de Japeri - Divulgação

Publicado 02/10/2022 15:24 | Atualizado 02/10/2022 15:25

Rio - O candidato ao Senado Federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), André Ceciliano, votou na tarde deste domingo (2), por volta das 12h10, no distrito de Engenheiro Pedreira, em Japeri, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Após votar, Ceciliano andou de moto pela cidade, cumprimentando eleitores.



Atual presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o deputado estadual André Ceciliano, reeleito, pela quarta vez, nas eleições de 2018, com 46.893 votos, agora participa de sua primeira eleição para o cargo de senador. Na disputa pelo Senado deste ano, o candidato do PT aparece em quarto colocado nas pesquisas de intenção de voto, empatado com Daniel Silveira do PTB, e atrás de Romário, do Partido Liberal (PL), Alessandro Molon, do PSB, e Clarissa Garotinho, do União Brasil.



No resultado da sondagem divulgada pelo Datafolha no último sábado (1), Ceciliano, que recebeu apoio do ex-presidente e atual candidato a presidência Luiz Inácio Lula da Silva e do atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aparece com 10% das intenções. Já segundo o instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), antigo IBGE, André possui 9% dos votos válidos. Em ambas as pesquisas, ele está empatado com o candidato do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Daniel Silveira.



Além de André, a chapa do PT também é composta por Sergio Zveiter e Wilson Borges como suplentes. De acordo com sua assessoria, o candidato irá acompanhar a apuração em casa, junto de amigos e familiares.



André Ceciliano, de 54 anos, nasceu Nilópolis, no Rio de Janeiro, mas se mudou, com cinco anos, para o município de Paracambi, na Região Metropolitana do estado, onde começou sua carreira política em 1996. Foi duas vezes eleito prefeito da cidade, em 2000 e 2004, além de quatro vezes deputado estadual, em 1998, 2010, 2014 e 2018.



Nas redes sociais, Ceciliano agradeceu o apoio de seus eleitores. "Obrigado de coração a cada um que se dedicou nas ruas, entregou panfletos e balançou bandeiras. Obrigado às lideranças políticas, comunitárias e sindicais pelo apoio. E obrigado a você que me abraçou, que divulgou, que compartilhou." disse o presidente da Alerj.

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci