Populares cercam blindado da PM no Complexo da Maré - Reprodução

Publicado 02/10/2022 15:15

Rio – Um veículo blindado da Polícia Militar foi cercado por moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte, neste domingo (2), que subiram no carro com bandeiras e panfletos de candidatos políticos. Não houve prisões e ninguém ficou ferido.



Segundo a corporação, o "caveirão" da 22° BPM (Maré) foi cercado pelos populares durante deslocamento na comunidade Baixa do Sapateiro, quando regressava à unidade.



Vídeos publicados em redes sociais mostram moradores subindo no carro.