Santinhos de candidatos espalhados pela Rua Conde de Bonfim, em frente ao Tijuca Tênis Clube. - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 14:44 | Atualizado 02/10/2022 15:14

Rio - O número de crimes eleitorais contabilizados pela Operação Eleições 2022 aumentou para 663, de acordo com o boletim atualizado, na tarde deste domingo, pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Até o momento 250 pessoas foram presas. As autoridades também apreenderam R$1,9 milhão e nove armas. Paraná e Goiás são os estados com mais registros de ocorrências: 71 e 61 casos, respectivamente. Acre anotou (47), Minas Gerais (43) e Rio de Janeiro (43).

Até o momento há 127 registros de compra de votos/corrupção eleitoral, dos quais 20 foram no Amapá, 18 em Roraima e 10 em Sergipe. O órgão ainda contabiliza 149 flagrantes de boca de urna, 27 casos de transporte irregular de eleitores e 18 ocorrências de violação ou tentativa de violação do sigilo do voto.



No Paraná ocorreu a maior apreensão de dinheiro: R$700 mil. Em seguida vem Piauí (R$ 383,8 mil); Roraima (R$ 205,8 mil) e Paraíba (R$114 mil). Ao todo, foram recolhidos R$1.947.78 milhão. A maior parte dos 59 crimes praticados contra candidatos ocorreu no Rio de Janeiro, com 24 casos. Houve também 18 registros de falta de energia elétrica e 77 incidentes de segurança pública e defesa civil foram anotados.