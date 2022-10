Eduardo Hollanda, de 39 anos, exerceu seu direito de votar neste domingo (2), em Parada de Lucas, Zona Norte do Rio - Larissa Herbas/ Agência O Dia

Eduardo Hollanda, de 39 anos, exerceu seu direito de votar neste domingo (2), em Parada de Lucas, Zona Norte do RioLarissa Herbas/ Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 14:26

DIA, os eleitores contaram suas expectativas sobre o resultado desta eleição e pontuaram o que deve melhorar no país. Rio- Os moradores de Parada de Lucas, Zona Norte do Rio, não deixaram de exercer seus direitos e compareceram à votação, neste domingo (2), na Escola Municipal Joseph Bloch, mesmo local que o senador e candidato à reeleição, Romário (PL) , votou nesta manhã. Em conversa com o, os eleitores contaram suas expectativas sobre o resultado desta eleição e pontuaram o que deve melhorar no país.

fotogaleria

Para Marcia Sacramento, de 52 anos, o Brasil precisa de educação, segurança e transporte. "Estamos precisando bastante", reforçou. Com a bandeira do Brasil, Margarete Brito dos Santos, de 53 anos, conta que o acesso à faculdade é muito difícil para a população mais pobre e revela que só agora conseguiu iniciar a graduação em nutrição e que não foi uma tarefa fácil. "Não estou trabalhando, recebo auxilio e desse auxilio eu estou investindo na faculdade", explicou.

Sobre a expectativa do novo - ou velho - governo, Ricardo Viana dos Santos, de 69 anos, pontua que é a oportunidade de um novo Brasil. "Nova casa, gerência e gestão. O povo acredita nisso", contou. Eduardo Hollanda, de 39 anos compartilha do mesmo sentimento de Ricardo. "Há uma grande oportunidade da gente escolher os nossos lideres e de fazer uma escolha do que é melhor pra gente, o que é melhor para o pais", disse.

Vanor Nonato, de 72 anos, explica que a população tem expectativa de fazer dar certo, já que são os mais afetados com as escolhas e atitudes dos governantes. "A gente faz tudo para poder dar certo porque isso prejudica principalmente os "pequenos" [mais pobres]. Quem tinha dinheiro, recuperou mais rápido. E quem trabalha de noite para comer de dia?", refletiu.

Em tempos de polarização na política, Vera Pereira, de 64 anos conta que o respeito tem que ser fundamental. "Todo mundo é livre para votar em quem quer, quem acha melhor. Só tem que ter respeito", afirmou. Ricardo Viana reforça a ideia de Vera. "Se você parar para pensar, todo mundo tem defeito. E a gente fica no meio dessa guerra. Só que a gente espera uma vida melhor, a verdade é essa", finalizou.