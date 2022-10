Romário votou acompanhado da família na Escola Joseph Bloch, em Parada de Lucas - Larissa Herbas / Agência O Dia

Romário votou acompanhado da família na Escola Joseph Bloch, em Parada de Lucas

Publicado 02/10/2022 11:30 | Atualizado 02/10/2022 12:04

Rio - O senador Romário (PL) votou por volta das 10h30 deste domingo (2) na Escola Municipal Joseph Bloch, em Parada de Lucas, na Zona Norte. O candidato à reeleição tirou foto com eleitores e disse que pretende continuar no senado pelos próximos anos. Ele estava acompanhado do filho Romarinho e das filhas Danielle Favatto, Ivy Faria, Isabella Faria e Monica Faria.

"Hoje é o dia do brasileiro exercer sua cidadania. Acredito e espero que todos nós precisamos entender que os candidatos vão nos ajudar nos próximos quatro anos. Vamos ter muito trabalho, muita coisa vai acontecer. Novas leis surgirão e vamos ter que mudar muitas delas que já existem. Continuar fiscalizando, como eu fiz nesses primeiros oito anos", disse o senador.

Após votar, Romário conversou com a imprensa na entrada do colégio. Perguntado sobre as necessidades da população, o candidato afirmou que os cariocas estão precisando de paz.

"O que a população mais precisa é de paz. Essa polarização que existe na política tem deixado nossa população mais agressiva do que o normal. Eu desejo muita paz a todos, muita saúde. Acredito que isso são duas coisas que nós todos precisamos. Principalmente de paz por conta desse momento conturbado que temos vivido com a nossa política", ressaltou.

Os suplentes de Romário são Bruno Bonetti e Andrea Fontes.