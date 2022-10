Padre Kelmon vota em Salvador - Reprodução/TV Bahia

Publicado 02/10/2022 11:14 | Atualizado 02/10/2022 11:32

Salvador- O candidato à Presidência da República Padre Kelmon (PTB), que tem como vice o Pastor Gamonal, chegou para votar na Escola Adroaldo Ribeiro Costa, no bairro do Cabula, em Salvador, por volta das 8h15. Questionado se a instituição permite que ele se candidate, disse que teve licença para exercer "a evangelização da política"."Todo político também se diz cristão, todo político não precisa de orientação?", disse. Ele voltou a repetir que faz parte de uma linha da igreja católica ortodoxa com sede no Peru e que as pessoas desconhecem. Taxado de "padre de festa junina" pela candidata Soraya Thronicke (União Brasil), ele disse que a igreja da Ilha de Maré sempre realiza os festejos juninos e que deu risada quando viu a foto com chapéu de palha nas redes sociais. Ele também afirmou que só querem falar mal dele e admitiu que foi filiado ao PT quando jovem, mas opinou que o partido se corrompeu. Ele trocou ofensas com Lula durante o debate Kelmon era vice da chapa de Roberto Jefferson (PTB), que teve a candidatura negada pelo tribunal em 1º de setembro e entrou no lugar dele no dia 15, após autorização do TSE . A Corte entendeu que Jefferson está inelegível até 2023 em razão de condenação no julgamento do mensalão.