Lula voltou a dizer que o povo brasileiro está cansado "de gente da sua espécie, de gente mentirosa, de gente que tenta tirar proveito"Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 01:15

O candidato a presidente pelo PTB, Padre Kelmon, e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocaram ofensas no terceiro bloco do debate da TV Globo. Com mira nas pautas religiosas e de corrupção, o Padre questionou se o petista era o chefe do "maior esquema de corrupção da história mundial" e o definiu como "descondenado". Lula chamou Kelmon de "candidato laranja" e disse que ele tem "comportamento de um fariseu".



Na ocasião, Kelmon tentou interromper diversas vezes as respostas dadas por Lula ao questionamento. O apresentador do programa, William Bonner, precisou parar o cronômetro para reorganizar o debate e chegou a dizer que o Padre não compreendeu as regras do programa. Em resposta, o ex-presidente afirmou que "candidato laranja não tem respeito por regra, candidato laranja faz o que quer". Kelmon era vice da chapa de Roberto Jefferson (PTB), que teve a candidatura negada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).



Em crítica ao Padre, Lula voltou a dizer que o povo brasileiro está cansado "de gente da sua espécie, de gente mentirosa, de gente que tenta tirar proveito". "Você nem deveria se apresentar aqui como candidato. De onde você veio? Da igreja? Que igreja?", questionou, classificando como "comportamento de um fariseu".



"Eu sou cristão, casado na igreja, batizado, crismado e frequento as igrejas, mas não estou vendo na sua cara um representante da igreja, estou vendo um impostor, alguém disfarçado. Talvez porque o seu chefe não pôde ser o candidato, você resolveu ser o candidato laranja e se prestar a esse serviço de enganar o povo", continuou Lula em crítica ao Padre.



Kelmon chamou Lula de "descondenado" e afirmou que o petista não deveria disputar a Presidência. "A população precisaria saber a verdade, o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator", criticou "Vocês mentem o tempo todo para o povo. Vocês não acreditam no cristianismo porque vocês não vivem cristianismo", continuou.

PT vê erro de Lula ao 'morder isca' de Kelmon, mas descarta impacto eleitoral

Lideranças do Partido dos Trabalhadores que acompanham o debate entre presidenciáveis promovido pela Rede Globo nesta noite avaliam que o candidato Luiz Inácio Lula da Silva errou ao "morder a isca", nas palavras de uma fonte, do adversário Padre Kelmon (PTB) e partir para troca de ofensas. Para aliados do petista, contudo, a confusão instalada tem potencial baixo de mexer com os ponteiros das pesquisas de intenção de voto.



Identificado por petistas como um enviado especial de Bolsonaro para ser uma linha auxiliar no debate, Kelmon chamou Lula de "descondenado" e tentou interromper o ex-presidente por várias vezes. Lula chamou Kelmon de "candidato laranja" e disse que ele tem "comportamento de um fariseu". O apresentador William Bonner precisou parar o cronômetro para reorganizar o debate e chegou a dizer que o Padre não compreendeu as regras do programa.



"Esse padre é um zé-ninguém. Não muda em nada", afirmou ao Broadcast Político um petista que minimiza o impacto do envolvimento de Lula no embate direto com Kelmon, embora acredite que o ex-presidente cometeu um erro.