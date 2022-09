Ultimo debate dos candidatos à presidência da Republica, nesta quinta-feira(29). Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 00:49

Na temática sobre meio ambiente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a senadora Simone Tebet (MDB) criticaram o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) pela ineficácia na defesa da agenda verde e das mudanças climáticas.

Questionada pelo petista sobre propostas ambientais, Tebet cutucou Bolsonaro. "Nada é por acaso nessa vida. Acabei de falar de mudanças climáticas com o presidente e mais uma vez ele vem com inverdades e fala de questões que não conhece ou simplesmente não se importa".

A senadora defendeu desmatamento ilegal zero, fortalecimento de órgãos de fiscalização e controle e cumprimento do Acordo de Paris. "Vamos deixar de ser pária internacional porque hoje o mundo tem vergonha de nós", enfatizou. Tebet também defendeu o combate a grileiros e mineradores e prometeu "fazer revogaço nos decretos que são retrocesso do atual presidente da República".

Na dobradinha, Lula destacou êxitos do seu governo e afirmou que, durante suas gestões, o Brasil se transformou no País que mais controlou desmatamento e assumiu a responsabilidade de controlar as emissões de gás carbônico. Ele voltou a dizer que vai proibir "terminantemente" qualquer garimpo ilegal e que "não é necessário nenhum cidadão do agronegócio invadir a Amazônia e ou Pantanal".