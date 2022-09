Como resposta, o padre enfatizou que a candidata deveria o respeitar, e afirmou que ela não sabe o que é o evangelho - Cléber Mendes/Agência O Dia

Como resposta, o padre enfatizou que a candidata deveria o respeitar, e afirmou que ela não sabe o que é o evangelhoCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 00:12 | Atualizado 30/09/2022 00:15





A candidata Soraya Thronicke (União Brasil) afirmou que Padre Kelmon (PTB) é "cabo eleitoral" do presidente Jair Bolsonaro (PL). A afirmação foi feita durante o debate entre os candidatos à Presidência da República organizado pela TV Globo.

Soraya disse que o petebista arrumou o "emprego" de cabo eleitoral do atual chefe do Executivo do país "depois do auxílio emergencial". Em seguida, a candidata foi interrompida pelo seu adversário na corrida eleitoral.

Kelmon, como resposta, disse que Thronicke é cabo eleitoral do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por ser de esquerda. William Bonner, mediador do debate, precisou chamar a atenção do candidato do PDT.

Quando teve novamente o tempo para completar a sua resposta, a candidata do União Brasil citou os "órfãos da Covid", afirmando que famílias foram separadas por conta das mortes causadas durante a pandemia. Soraya terminou o raciocínio fazendo uma provocação.

"O senhor não tem medo de ir para o inferno?", indagou Thronicke.

Como resposta, o padre enfatizou que a candidata deveria o respeitar, e afirmou que ela não sabe o que é o evangelho.

"Medo de ir para o inferno eu não tenho, porque todos os dias eu morro um pouco de mim mesmo para viver o evangelho, coisa que a senhora não sabe o que é. Se a senhora soubesse o que é, a senhora não estaria desrespeitando um padre, mandando um padre para o inferno", disse o candidato do PTB.

Na sequência, o petebista afirmou que Soraya não sabe o que significa um sacerdócio e nem o cristianismo. Ele completou a resposta afirmando que estava sendo desrespeitado "em um país com 84% de cristãos".