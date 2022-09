Candidato d’Avila citou o mensalão revelado nos governos do PT - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 29/09/2022 23:22 | Atualizado 29/09/2022 23:24

No primeiro bloco do debate presidencial da TV Globo, os candidatos Ciro Gomes (PDT) e Luiz Felipe d’Avila (Novo) fizeram uma dobradinha para atacar os governos do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e definiram suas gestões como "maior escândalo de corrupção da história do Brasil".

Ao ser questionado por d’Avila sobre o fato de Lula ter sido autor do "maior escândalo de corrupção", Ciro afirmou que o petista reclama das mentiras do presidente Jair Bolsonaro (PL), mas faz uma coisa mais hábil que é destacar êxitos de um curto período de tempo dos seus governos, sem considerar os reflexos da pior crise econômica da história, desemprego alto e corrupção generalizada.

Em ironia, Ciro afirmou que o "paraíso" descrito por Lula nos anos de PT sob comando do Executivo resultou "na tragédia Bolsonaro". "O mais grave é que parece que Lula não quis aprender nada com as amargas lições que tomou", cutucou o pedetista.

Durante a mesma dobradinha, d’Avila citou o mensalão revelado nos governos do PT. "Como essa pessoa tem capacidade moral para lidar com o Brasil, para tirar o Brasil do buraco?", questionou, em referência a Lula. "Vote em alguém ficha limpa", finalizou.