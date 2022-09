O ex-presidente Lula (PT) usou seu direito de resposta para elencar o que considera falhas do governo de Jair Bolsonaro (PL) - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 29/09/2022 23:39

O ex-presidente Lula (PT) usou seu direito de resposta para elencar o que considera falhas do governo de Jair Bolsonaro (PL) e elencar recentes escândalos envolvendo o chefe do executivo, no debate entre candidatos ao Palácio do Planalto realizado nesta quinta-feira, 29, pela TV Globo.



"Queria lembrar as pessoas que, graças ao que fizemos [no meu governo], fomos capazes de descobrir a corrupção e punir os culpados. Quando o nosso candidato [Bolsonaro] vem aqui e diz para apresentar vacinas, vou lembrar aqui alguns escândalos: 51 imóveis, mansão de 6 milhões, rachadinhas de Queiroz", apontou o candidato petista.

Alvo de todos os candidatos e passando boa parte do debate fazendo uso de direitos de resposta para replicar acusações do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolheu, para seu primeiro enfrentamento no debate promovido pela TV Globo, a candidata Soraya Thronicke (União Brasil). O petista decidiu falar sobre a fome, mas a corrupção foi destaque do embate entre os dois.



Lula usou a pergunta para falar nos números de seu governo, destacando que na sua gestão, o problema "acabado". Soraya começou sua réplica com uma crítica aos embates entre Lula e Bolsonaro nesta noite. "Enquanto eles brigam, a boiada passa, enquanto eles brigam, nos distraindo, o Brasil passa fome, o Brasil ainda encara escândalos de corrupção", disse.



A candidata então falou sobre seu histórico de combate à corrupção, e afirmou que sua medida para acabar com a fome, é lidar com as contas públicas. Soraya finalizou dizendo que Lula e Jair Bolsonaro (PL) "somam juntos 20 anos de corrupção e de má gestão".



Em resposta, Lula destacou que, para combater a corrupção, seu governo criou o portal da transparência, a Lei de Acesso à Informação e a fiscalização da Controladoria Geral da União.