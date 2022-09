Ultimo debate dos candidatos à presidência da Republica, nesta quinta-feira(29). Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Ultimo debate dos candidatos à presidência da Republica, nesta quinta-feira(29). Foto: Cléber Mendes/Agência O DiaCléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 00:22

O presidente Jair Bolsonaro (PL) e a senadora Simone Tebet (MDB) protagonizaram nesta quinta-feira, 29, um enfrentamento sobre meio ambiente durante o debate entre candidatos ao Palácio do Planalto realizado pela TV Globo. A emedebista disse que, em termos ambientais, o atual chefe do Executivo foi o "pior presidente" da história do País.

"O mundo virou as costas para o Brasil porque o presidente apoia projetos que são verdadeiros retrocessos e quer destruir a Amazônia", declarou Tebet. Bolsonaro rebateu a senadora e disse que colocou as Forças Armadas para combater incêndios na Floresta Amazônica. O presidente também disse que as críticas à sua política ambiental são "narrativas" e que isso ocorre porque o agronegócio brasileiro é "muito cobiçado".

Bolsonaro ressaltou que foi à Rússia negociar fertilizantes usados no agronegócio e exaltou as titulações de terra que, segundo ele, prejudicaram a atuação do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), além do armamento no campo "Por isso, o agronegócio tanto me ama e não ama a senhora", disse o presidente à senadora.

O chefe do Executivo também insinuou que Tebet o estaria criticando por estar com "ciúmes" da ex-ministra Tereza Cristina, que concorre à vaga de senadora por Mato Grosso do Sul que é atualmente ocupada pela emedebista.