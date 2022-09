Ciro afirmou que o governo federal tem casos de corrupção, ao contrário do que diz o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição - Cléber Mendes/Agência O Dia

Durante debate promovido pela TV Globo, o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) citou o orçamento secreto, esquema de liberação de emendas em troca de apoio político revelado pelo Estadão, para dizer que o governo federal tem casos de corrupção, ao contrário do que diz o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição. O chefe do Executivo tentou se isentar e afirmou, mais uma vez, não ter responsabilidade sobre o orçamento secreto.



"Não tem como mudar, a não ser que parlamento queira. Eu não tenho qualquer ascendência sobre esse tal orçamento secreto. É zero", declarou Bolsonaro. Ciro reagiu e afirmou que bastaria ao presidente determinar aos ministros de Estado que não empenhe as emendas RP-9, que é a base do esquema.



Ciro Gomes também afirmou, sem dar detalhes, que o governo federal está sob "acusações pesadas". "Sobre o senhor e seus familiares", destacou. "Onde tem? Não minta", respondeu Bolsonaro, que desviou do assunto e destacou feitos de seu governo, como a redução do preço dos combustíveis.

Bolsonaro convida Congresso a acabar com orçamento secreto



Na tentativa de se blindar do impacto político do orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão de pagamento de emendas parlamentares em troca de apoio político, o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) convidou o Congresso Nacional a alterá-lo na tramitação da Lei Orçamentária para o ano que vem.



"Na votação do orçamento normal, tirem os R$ 19 bilhões do orçamento secreto e suprir demais áreas", declarou Bolsonaro durante o debate da TV Globo, quando fazia uso de um direito de resposta.