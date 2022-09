Ultimo debate dos candidatos à presidência da Republica, nesta quinta-feira(29). Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes/Agência O Dia

Publicado 30/09/2022 00:53

Em uma referência indireta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), de quem tenta absorver votos à direita, a candidata à Presidência Soraya Thronicke (União Brasil) afirmou que, com as reformas econômicas que promoveria se eleita, a fiscalização do sistema financeiro aumentaria e, assim, causaria problemas a quem "adora comprar no dinheiro vivo".

A família Bolsonaro comprou ao longo de anos 51 imóveis pagando ao menos parte em moeda corrente, conforme revelou reportagem do UOL, o que levanta suspeitas, ainda não investigadas, de sonegação fiscal nas transações.

Soraya soltou a alfinetada durante o debate da Globo enquanto travava uma discussão morna com o adversário Ciro Gomes (PDT) sobre seus planos para a economia. A senadora reafirmou sua proposta do imposto único, que simplificaria a tributação e ajudaria a fiscalização. "A mãe de todas as reformas é a tributária", disse.

Ciro Gomes afirmou concordar "plenamente" com Soraya, mas acrescentou a necessidade de uma "profunda reforma fiscal" com renegociação de dívidas das famílias. "Recursos para isso estão previstos em corte de 20% de todas as renúncias fiscais", declarou o pedetista.