Publicado 02/10/2022 10:50

O candidato a presidência do Brasil, Luis Inácio Lula da Silva (PT), já venceu nas urnas de de outros países do mundo. As votações já foram encerradas em algumas cidades da Ásia, como Xangai e Tóquio, e na Oceania, como Austrália e Nova Zelândia.



Fotos de boletins de urna, afixadas na parte externa da embaixada na Nova Zelândia, por exemplo, foram coletadas por brasileiros que vivem em Wellington. De acordo com essas imagens, Lula teria vencido com margem larga de votos, seguido por Bolsonaro. Ciro teria conseguido a terceira colocação e Simone Tebet, a quarta.

Boletins de urna, afixadas na parte externa da embaixada na Nova Zelândia Divulgação/Arquivo Pessoal

No país, o ex-presidente teve 73% dos votos. Na eleição passada, Fernando Haddad (PT) ficou em quarto lugar, perdendo para Bolsonaro, Ciro e Amoedo. Na Austrália, Lula teve 65,6% dos votos válidos. Em 2018, Bolsonaro foi o mais votado e em 2014 o Aécio venceu a Dilma com mais de 80% dos votos no segundo turno. O PT não ganhava nos países desde 2002.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) só divulga oficialmente os resultados das eleições no País e no exterior depois de fechada a votação no Brasil, às 17h (horário de Brasília).

Mais de 697 mil brasileiros podem votar de outros países nestas eleições. De acordo com o TSE, o número é 39,21% maior que o de 2018.