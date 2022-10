Virgínia Fonseca pede que suas seguidoras votem ’pela família’ - Reprodução Internet

Publicado 02/10/2022 10:48 | Atualizado 02/10/2022 10:50

Rio - A influenciadora digital Virgínia Fonseca, de 23 anos, mulher do sertanejo Zé Felipe, que vem a ser filho do cantor Leonardo, virou alvo de críticas nas redes sociais, neste domingo, após fazer uma postagem sobre política. "Hoje é dia de eleição. Vote consciente, é um direito nosso e está nas nossas mãos decidir o que vai ser melhor pro nosso Brasil", iniciou nos Stories, do Instagram.

"Não se deixe levar pela realidade do outro. Pense na sua realidade, seus princípios e seus valores. É isso, vote por você, por seu filho, por sua família, nosso bem mais precioso. Lembrando: o voto é secreto e vivemos em uma democracia", finalizou.

O discurso sobre votar pensando na "família" e esquecendo "o outro", causou uma repercussão negativa nas redes sociais e Virgínia virou alvo de ataques no Twitter. "Bela empatia, né?", questionou uma pessoa. "Virgínia Fonseca patética em muitos graus", comentou outro seguidor. "a Virgínia Fonseca realmente meteu essa! isso é o auge da falta de noção e egoísmo", disse outro internauta. "É, realmente Virgínia Fonseca, 33 milhões de brasileiros passando fome não devem influenciar meu voto. Vai lavar uma louça", reclamou outra pessoa.