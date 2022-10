Ministro do TSE e STF, Alexandre de Moraes votou na manhã deste domingo em São Paulo - Reprodução/Globonews

São Paulo - Presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes votou na manhã deste domingo, 2, no Colégio Madre Alix, na Zona Oeste de São Paulo. Após registrar o voto, o ministro reiterou o desejo de que as eleições transcorram com "absoluta tranquilidade" em todo o país.





"Nos já estamos a uma hora das eleições, com tranquilidade e segurança aos eleitores e eleitoras, que já estão se dirigindo, tanto no Brasil, como no exterior. Aqui no Brasil, tudo ocorrendo com tranquilidade. Temos certeza de que, no final do dia, teremos os resultados com tranquilidade. Peço ao eleitor que compareça, vote e volta para casa, aproveite o domingo", disse o magistrado.

Moraes, que também exerce a função de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF), é um alvo recorrente do candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL), que, nos últimos dias, voltou a investir no discurso contra a integridade e segurança das urnas eletrônicas. Mais de 156 milhões eleitores estão aptos para votar neste domingo. Às 12h, em Brasília, o próprio ministro participará de um teste integridade da votação no Tribunal de Justiça