Candidato chegou à Escola Estadual Firmino Correia de Araújo por volta das 8h15 - Nelson Almeida/AFP

Publicado 02/10/2022 09:47 | Atualizado 02/10/2022 11:34

São Paulo - Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou, às 8h45 deste domingo, 02, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista (SP). O candidato chegou à Escola Estadual Firmino Correia de Araújo, no bairro Assunção, por volta das 08h15. Ele estava acompanhado da esposa, Rosângela da Silva, a Janja, do candidato à vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), e do candidato ao governo do Estado de São Paulo, Fernando Haddad (PT).