Aposentado Elidio Loques, de 75 anos, compareceu para votar na Zona Oeste - Reginaldo Pimenta/ Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 13:23

Rio - Em busca de um futuro melhor, principalmente para as novas gerações, os eleitores idosos compareceram em peso na Escola Municipal Golda Meir, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, na manhã deste domingo (2). O empresário Elidio Loques da Silva, de 75 anos, foi um dos primeiros na fila que aguardava a abertura dos portões, às 8h.



"Sempre fui uma pessoa politizada, mesmo ainda criança. Eu acredito que seja uma obrigação para todos que querem o melhor para o país. Votando hoje, estamos trabalhando para o futuro dos nossos netos", afirma.



O eleitor, que é dono de um sítio de eventos, conta que optou por votar mais cedo para que pudesse trabalhar hoje. Para ele, exercer o direito ao voto é essencial. "Enquanto há vida, há esperança", completa.



Dona Elivania, de 69 anos, também compartilha do mesmo sentimento que o senhor Elidio sobre a importância do voto. "Eu não deixo de votar não. Enquanto eu puder, estarei sempre presente para participar desse momento, que está sendo crucial para o país. Trata-se de um momento de polarização política, é preciso se posicionar", disse.



Pais com crianças vestindo a blusa do Brasil também compareceram no colégio eleitoral. A estudante Priscila Fascioli trouxe a filha de dois anos para acompanhá-la na votação. "Eu acho muito importante trazer ela, principalmente nesse momento que o país está vivendo. Ela é bem pequena, mas trouxe para ir se acostumando com esse ambiente", diz a mãe.



Após o voto, os eleitores elogiaram a organização dos voluntários do TRE e disseram não ter encontrado problemas na hora de votar na urna. "Falaram que havia algumas coisas diferentes na urna, mas eu não senti nenhuma dificuldade e nem tive problemas. Vim exercer meu direito de cidadã e contribuir com a democracia do nosso país", afirmou a idosa Neuza, de 74 anos. Ao lado da sua vizinha, Gilda, de 85 anos, a aposentada disse que sempre preferiu votar nas primeiras horas do dia.