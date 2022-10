Presidenciável votou no Colégio Mater Dei, na zona Sul de São Paulo - Divulgação/Duda Portella

São Paulo - O candidato à presidência Felipe D'ávila (Novo) votou, por volta das 9h30 deste domingo, 2, no Jardim Paulista, bairro na zona Sul de São Paulo. Ele chegou ao Colégio Mater Dei acompanhado do candidato à governador do Estado, Vinicius Poit (Novo). Segundo o presidenciável, o partido deverá se manter neutro em um possível segundo turno.

"Como já venho dizendo, eu não vou apoiar nenhum dos dois populistas. Toda a nossa campanha é para dar uma alternativa ao brasileiro que não seja populista. O populismo vai continuar, infelizmente, erodindo a democracia e a liberdade brasileira", disse D'avila em entrevista à imprensa.

Ele emitiu duras críticas aos candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT). "Os dois que lideram as pesquisas não têm nenhuma proposta para o Brasil", afirmou. "Houve uma discussão vazia entre nós e eles e isso empobrece a qualidade da discussão".

“Nosso próximo passo é estar na luta pela liberdade e pela democracia, fazendo uma oposição responsável. Significa apoiar projetos, não importa qual partido político, qual presidente da República, que apresentar projetos de modernização do Estado e, ao mesmo tempo, se colocar na resistência aos populistas que sempre querem, mais uma vez, denegrir as instituições democráticas”, disse o candidato do Partido Novo.