Wilson e Helena Witzel votaram no Grajaú Country Club, na Zona Norte - Reprodução / Redes sociais

Wilson e Helena Witzel votaram no Grajaú Country Club, na Zona NorteReprodução / Redes sociais

Publicado 02/10/2022 12:50 | Atualizado 02/10/2022 13:17

Rio - O ex-governador Wilson Witzel votou na manhã deste domingo (2) no Grajaú Country Club, na Zona Norte. Ele estava acompanhado da mulher Helena Witzel, candidata a deputada federal pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB). Nas redes sociais, o casal publicou um vídeo em frente ao local de votação.

"Acabamos de exercer o nosso dever cívico. Agora é como diz a palavra: 'Descansar no Senhor'. Fizemos a nossa parte. Que vocês tenham um dia abençoado, de paz, dia de vitória", disse Helena. "Boa sorte a todos", complementou o ex-governador.

Na última terça-feira, o Tribunal Superior Eleitoral manteve, por unanimidade, a decisão que negou o registro de candidatura do ex-juiz , que tentava se reeleger para governador pelo PMB. Com isso, o político não pode disputar as eleições deste ano, pois foi condenado pelo Tribunal Especial Misto a permanecer afastado do exercício de cargos públicos durante cinco anos. Como a condenação no processo de impeachment se deu em abril de 2021, a restrição se estende até 2026.