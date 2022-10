Clarissa Garotinho vota na Zona Sul do Rio na manhã deste domingo - Reprodução da internet

Publicado 02/10/2022 12:36 | Atualizado 02/10/2022 12:51

Rio - A candidata ao Senado Clarissa Garotinho (União Brasil) votou, na manhã deste domingo, no Colégio Pensi, no bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio. Ela, que é filha dos ex-governadores do Rio de Janeiro Anthony e Rosinha Garotinho, estava acompanhada do marido, o empresário Marcos Alvite, e do filho, Vicente Alvite.

As últimas pesquisas de intenção de voto da Genial/Quaest e do Datafolha mostram uma briga acirrada pelo segundo lugar, entre Clarissa Garotinho e Alessandro Molon (PSB). Clarissa vem numa tendência de alta, com 13% na Quaest e 16% no Datafolha, contra 12% e 18% de Molon em cada um dos institutos respectivamente. Candidato à reeleição, Romário (PL)é quem ocupa a primeira colocação nas pesquisas, com 44% na Quaest e 35% no Datafolha.

"O que a população mais precisa é de paz. Essa polarização que existe na política tem deixado nossa população mais agressiva do que o normal. Eu desejo muita paz a todos, muita saúde. Acredito que isso são duas coisas que nós todos precisamos. Principalmente de paz por conta desse momento conturbado que temos vivido com a nossa política", afirmou.