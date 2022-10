Votação para presidente encerra em 59 países - Divulgação / TSE

Votação para presidente encerra em 59 países Divulgação / TSE

Publicado 02/10/2022 13:32 | Atualizado 02/10/2022 13:36

Rio - A votação para presidente da república encerrou em 59 países, até às 12h, deste domingo, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Neste ano, mais de 697 mil eleitores estão aptos a votar, um aumento de 39,21% em relação às eleições gerais anteriores, em 2018, em 181 cidades estrangeiras. A divulgação oficial dos resultados, no entanto, só acontecerá a partir das 17h, quando a votação for encerrada em todo o país.





Confira a lista dos países que finalizaram a votação até 12h:



África do Sul

Alemanha

Arábia Saudita

Austrália

Barein

Bélgica

Bulgária

Catar

China

Hong Kong (Província da China)

Chipre

Coreia do Sul

Dinamarca

Egito

Emirados Árabes Unidos

Eslováquia

Eslovênia

Espanha

Estônia

Filipinas

Finlândia

França

Grécia

Holanda

Hungria

India

Indonésia

Irã

Israel

Itália

Japão

Jordânia

Kuwait

Líbano

Luxemburgo

Malásia

Moçambique

Namíbia

Nepal

Noruega

Nova Zelândia

Omã

Palestina

Polônia

Quênia

República Tcheca

Romênia

Rússia (Federação Rússia)

Singapura

Suécia

Suíça

Tailândia

Taiwan

Tanzânia

Timor Leste

Turquia

Vietnã

Zâmbia Cerca de 50 urnas eletrônicas apresentaram defeito, sem possibilidade de substituição, e tiveram que ser substituídas por cédulas de papel no exterior. A informação foi divulgada pelo desembargador Roberval Belinati, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), responsável por organizar as eleições brasileiras fora do país.África do SulAlemanhaArábia SauditaAustráliaBareinBélgicaBulgáriaCatarChinaHong Kong (Província da China)ChipreCoreia do SulDinamarcaEgitoEmirados Árabes UnidosEslováquiaEslovêniaEspanhaEstôniaFilipinasFinlândiaFrançaGréciaHolandaHungriaIndiaIndonésiaIrãIsraelItáliaJapãoJordâniaKuwaitLíbanoLuxemburgoMalásiaMoçambiqueNamíbiaNepalNoruegaNova ZelândiaOmãPalestinaPolôniaQuêniaRepública TchecaRomêniaRússia (Federação Rússia)SingapuraSuéciaSuíçaTailândiaTaiwanTanzâniaTimor LesteTurquiaVietnãZâmbia