Bruna Marquezine rebate críticas de Michelle BolsonaroReprodução Internet

Publicado 02/10/2022 13:42

Rio - A atriz Bruna Marquezine falou pela primeira vez sobre as críticas que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, fez a ela em uma postagem nas redes sociais . Na ocasião, Michelle disse que Bruna "faz questão de ser feia e vulgar" ao comentar a roupa que a artista escolheu para assistir ao desfile da Burberry, em Londres, na Inglaterra.

fotogaleria

"A mulher de Deus, que tenta de todos os jeitos fazer outras mulheres acreditarem que ela, seu marido e o governo dele não são extremamente machistas, fez uma crítica à minha aparência e me ofendeu publicamente sem motivo algum nos comentários de uma página aqui no Instagram", disse Bruna, neste sábado, ao postar um print do comentário de Michelle nos Stories.

Em seguida, Bruna compartilhou uma notícia sobre a investigação da Polícia Federal a respeito de transações no gabinete do presidente Jair Bolsonaro. "O que foi noticiado poucas horas antes", disse Bruna, compartilhando a notícia e dando a entender que Michelle usou uma estratégia para chamar mais atenção a sua crítica a ela do que a investigação.

"Meu sonho de princesa é ter um presidente e uma primeira-dama que não insultem ou desrespeitem os cidadãos. É pedir muito? #fazoL", disse ainda Bruna, ao responder um internauta que afirmou que Michelle Bolsonaro é "uma mulher classuda".

A atriz finalizou o texto falando sobre seu vestido, que foi criticado pela primeira-dama. "Ah! E o vestido que eu AMEI foi uma das opções escolhidas especialmente pra mim pelo próprio Riccardo Tisci! Não gostou? Reclama com ele", disparou.