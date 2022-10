Rodrigo Neves vota na Faculdade de Veterinária da UFF - Niterói - Bianca Guilherme/ Agência O Dia

Rodrigo Neves vota na Faculdade de Veterinária da UFF - NiteróiBianca Guilherme/ Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 13:19 | Atualizado 02/10/2022 13:53

Rio - O ex-prefeito de Niterói e candidato ao governo do Rio, Rodrigo Neves (PDT), votou no fim da manhã deste domingo (02), na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal Fluminense (UFF), no bairro de Santa Rosa. Ele foi acompanhado da esposa, Fernanda Sixel, do atual prefeito da cidade, Axel Grael (PDT), e do candidato a vice na chapa, Felipe Santa Cruz (PSD). Na chegada, foi recebido por eleitores, que aguardavam sua vez para votar, com aplausos e gritos de apoio, e por um corredor de bandeiras promovido por apoiadores.

Ao entrar, precisou parar algumas vezes, pois, no caminho entre o portão da universidade até a seção onde vota, diversos eleitores paravam o candidato para tirar foto e prestar apoio.

Depois de votar, Rodrigo Neves demonstrou confiança em participar do segundo turno das eleições, e convocou a militância a conquistar votos durante este domingo.

"Eu estou muito animado porque, segundo pesquisas internas, a nossa candidatura é a única que está crescendo. Meus adversários caíram, e ainda existem mais de 30% de eleitores indecisos. Então, peço para a nossa militância que faça contato pelo telefone, vamos trabalhar, dialogar com a sociedade. Vamos pedir aos nossos familiares, e tenho certeza que vamos ter uma virada às 5h da tarde. Vamos para o segundo turno, porque a nossa candidatura é a única que pode vencer tanto (o candidato Cláudio) Castro, quanto (o candidato Marcelo) Freixo, no segundo turno".

O ex-prefeito de Niterói relembrou sua passagem no executivo da cidade e criticou a atual gestão. Ele ainda incentivou os eleitores a irem votar.

"A sensação é que a missão está no caminho, porque nós apresentamos uma proposta rastreada na boa gestão de Niterói para resolver os problemas graves do Rio. O Estado sofre a pior crise econômica e social da sua história, com altos índices de desemprego, domínio de territórios, abandono da educação, descaso com a saúde, e eu tenho certeza que é possível superar essa crise com boa gestão, compromisso com o povo. Assim foi a nossa campanha, e assim precisamos reconstruir o Rio de Janeiro. Com boa gestão, transparência, compromisso com o eleitor. É muito importante que todos participem, mesmo os que não vão votar em nossa candidatura. A democracia precisa da sua participação, e o Rio precisa de cada um de nós para superar essa grave crise".

A esposa de Neves, Fernanda Sixel, que ainda votaria em outro lugar, demonstrava animação com a eleição do candidato: "Estou animada e com fé. O mantra é força, firmeza e fé".

Na saída, antes de entrar em seu carro, o candidato foi saudado por pessoas que paravam seus carros para gritar "Rodrigo Neves, meu governador".