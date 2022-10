Simone Tebet (MDB) diz que vai aguardar pronunciamento de presidentes dos partidos de sua aliança para declarar seu apoio no segundo turno - Reprodução

Simone Tebet (MDB) diz que vai aguardar pronunciamento de presidentes dos partidos de sua aliança para declarar seu apoio no segundo turnoReprodução

Publicado 02/10/2022 22:58 | Atualizado 02/10/2022 23:07

Brasília - A senadora e ex-candidata a Presidência da República, Simone Tebet (MDB) afirmou, neste domingo (2), que já tem um candidato para apoiar no segundo turno das eleições de 2022. "Não esperem de mim omissão, eu tenho um lado".



Tebet ainda pediu que os partidos os quais tem coligação, o MDB ,PSDB, Cidadania e Podemos conversem e apresentem a ela qual será o apoio deles na nova rodada de eleições presidenciais.

"A palavra agora está com os presidentes do partido porque eu sou uma política que respeita o processo decisório, respeito o processo eleitoral, mas que no máximo em 48 horas vocês decidam, porque eu vou me pronunciar, tenho a responsabilidade junto com Mara (vice na chapa de Tebet)", disse a senadora.



A senadora começou o discurso agradecendo aos eleitores e dizendo que se fosse eleita, teria um governo mais inclusivo e representativo. Ela ainda mencionou que não irá se omitir no segundo turno.



"Estaremos juntos no processo de segundo turno. Então Roberto, acelere a decisão do Cidadania, peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e Podemos que faça o mesmo. Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho um lado e vou me pronunciar no momento certo.", declarou Tebet.

Simone Tebet ficou em terceiro lugar na corrida presidencial . Ela teve 4% dos votos, totalizando aproximadamente 5 milhões de votos pelo Brasil. Nas pesquisas eleitorais, ela aparecia em quarto, atrás de Ciro Gomes (PDT), que alcançou 3% na disputa.



Na liderança, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) alcançou 48%. Em seguida veio o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), com 43%. O segundo turno ocorrerá dia 30 de outubro.