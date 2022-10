Lula voltou em São Bernardo e se prepara agora para ter apoios no segundo turno - afp

Publicado 02/10/2022 22:44

Candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai disputar o segundo turno das eleições de 2022 com o atual presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL). Com 48,29% dos votos válidos, contra 43,32% de Bolsonaro, Lula fez um pronunciamento por volta das 22h em São Paulo, onde votou e acompanhou a apuração. Em sua fala, ele lamentando que nem sempre seja possível ganhar em primeiro turno.



"Na entrevista coletiva, eu disse para vocês que toda eleição que eu disputo eu tenho vontade de ganhar no primeiro turno, mas nem sempre é possível", disse o candidato.



Otimista com o resultado da próxima votação, no dia 30 de outubro, o petista garantiu que sua vitória é certa.



"Durante toda esta campanha, a gente esteve à frente nas pesquisas de opinião pública, de todos os institutos, e eu sempre achei que a gente ia ganhar essas eleições e eu quero dizer pra vocês que nós vamos ganhar estas eleições. Isso pra nós é apenas uma prorrogação", disse.

"O importante é que no segundo turno você tem a chance de amadurecer as propostas e a conversa com a sociedade, construir um leque de alianças, de apoio antes de você ganhar para você mostrar para o povo o que vai acontecer", completou.



Após o discurso, Lula seguiu para a Avenida Paulista, em São Paulo, para comemorar o resultado com apoiadores.