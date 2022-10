Marília e Raquel vão disputar o segundo turno em Pernambuco - Reprodução Instagram

Publicado 02/10/2022 22:14 | Atualizado 02/10/2022 22:17

Recife - Marília Arraes (Solidariedade) e Raquel Lyra vão disputar o segundo turno ao governo de Pernambuco. Neste domingo (2), a ex-petista garantiu o primeiro lugar, enquanto Raquel superou os outros adversários, alcançando a segunda colocação.

Com 98,31% das urnas apuradas, Arraes conquistou 23,84% dos votos, Raquel recebeu 20,81%. Com esse resultado, o PSB perderá o poder em Pernambuco depois de 16 anos de governo.

Arraes era filiada ao PT até o ano passado, quando optou por deixar o partido ao perceber que não teria chance de representar a sigla na disputa pelo governo pernambucano. Ela se filiou ao Solidariedade, mas avisou que seguiria apoiando o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida presidencial. Ao longo da campanha, Marília ficou em primeiro lugar nas pesquisas de intenções de voto, o que se consolidou neste domingo.

Raquel, Miguel Coelho (União Brasil), Danilo Cabral (PSB) e Anderson Ferreira chegaram com grandes chances de irem para o segundo turno e a tucana conseguiu avançar para a fase seguinte da disputa eleitoral.

Apesar da alegria de ter chegado ao segundo turno, Lyra enfrentou uma grande perda neste domingo. Seu esposo, Fernando Lucena, de 44 anos, morreu ao passar mal. Ele recebeu os primeiros atendimentos em sua residência, mas não resistiu e veio a óbito.

A disputa pelo Senado não apresentou nenhuma surpresa e Teresa Leitão (PT) ganhou com larga vantagem (46,18%). Além de ter o apoio de Lula, Teresa teve ao seu lado Marília Arraes, Paulo Câmara (PSB), Danilo Cabral e as principais lideranças do PSB e PT em Pernambuco.

Gilson Machado (PL), que se associou ao presidente Jair Bolsonaro (PL), ficou bem distante de chegar ao Senado, assim como Guilherme Coelho (PSDB), apoiado por Raquel Lyra, André de Paula (PSD).

