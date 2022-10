Mulher é detida após esconder título de eleitor do sobrinho - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Mulher é detida após esconder título de eleitor do sobrinho

Publicado 02/10/2022 22:21

Belo Horizonte - Uma mulher foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM) no município de Ubaí, no Norte do estado de Minas Gerais, após esconder o título de eleitor do sobrinho. À polícia, o jovem de 17 anos disse que a tia escondeu o título dele, porque ela não concordava com o candidato dele.

De acordo com a ocorrência, o adolescente chegou em casa para pegar os documentos para ir votar, mas não conseguiu encontrar. Quando perguntou aos irmãos sobre o título, eles responderam que a tia havia pego e dito que só devolveria caso o jovem prometesse que votaria nos candidatos apoiados por ela e pelos pais de garoto.

O jovem, então, recusou-se e acionou a PM. Depois disso, a mulher foi presa em flagrante por obstrução ao direito de voto de outra pessoa.

Apesar da situação, o título de eleitor não é obrigatório para votar. Para registrar o voto na urna eletrônica, basta apresentar um documento com foto ou apresentar o e-Título, no caso de quem tiver a biometria cadastrada.

Em Goiânia (GO), um homem foi filmado quebrando uma urna eletrônica no Colégio Master, nesta tarde. A Polícia Militar (PM) foi acionada para conter o rapaz e uma nova urna foi colocada no local. Já em Campo Grande (MS), um jovem foi preso após passar supercola nas teclas de uma urna.

Episódios de violência também foram registrados. O primeiro caso foi no Rio Grande do Sul, onde um eleitor tentou entrar na seção eleitoral com uma faca e, após ser impedido, feriu um policial no braço.

Hoje pela manhã, uma outra pessoa foi esfaqueada em um centro de votação em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo.

Filas para votar

Filas para votar foram registradas em diversas partes do Brasil na votação para o primeiro turno neste domingo. Em pronunciamento no início da tarde de hoje, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Alexandre de Moraes, disse que não é possível afirmar que o grande fluxo de pessoas e as filas que estão sendo registradas no momento da votação são em decorrência da biometria.

"Conversei com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton, e não é possível afirmar que eventuais filas são consequência da biometria", disse ele a jornalistas.

Brasileiros que moram na Europa também enfrentaram filas para votar em Berlim (Alemanha), Lisboa (Portugal), Londres (Inglaterra), Paris (França) e Milão (Itália). No caso da capital portuguesa, também houve tumulto e conflitos entre os votantes que apoiam os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em frente à Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.