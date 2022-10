Glaidson Acácio dos Santos recebeu mais de 30 mil votos nestas eleições - REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Glaidson Acácio dos Santos recebeu mais de 30 mil votos nestas eleiçõesREPRODUÇÃO DE VÍDEO

Publicado 02/10/2022 22:55 | Atualizado 02/10/2022 23:03

Mesmo com sua candidatura para deputado federal indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio, Glaidson Acácio dos Santos (DC), mais conhecido como “faraó dos bitcoins” recebeu mais de 30 mil votos nas eleições deste domingo (2).



O número de votos recebidos impressiona, já que a candidatura de Glaidson foi anulada por unanimidade pelo TRE-RJ devido acusação de lavagem de dinheiro, organização criminosa e crime contra o sistema financeiro nacional. Inclusive, o “faraó dos bitcoins” está preso desde agosto do ano passado.

O pedido de impugnação à Procuradoria Regional Eleitoral do Ministério Público foi feito com base na lei da ficha limpa, na qual nenhum cidadão que esteja condenado pela justiça pode concorrer a cargo público.

Relembre o caso

Glaidson Acácio dos Santos foi preso na Operação Kryptos, realizada pela Polícia Federal em 25 de agosto de 2021 contra donos da empresa GAS Consultoria Bitcoin, envolvida em fraudes no mercado de criptomoedas. De acordo com as investigações, a empresa com sede em Cabo Frio foi responsável por um esquema de pirâmide chamado 'ponzi'. A GAS Consultoria prometia a seus clientes um "insustentável retorno financeiro sobre o valor investido".