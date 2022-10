Geraldo Alckmin (PSB) votou na manhã deste domingo na capital paulista - Reprodução/TV Globo

Publicado 02/10/2022 13:48

São Paulo - Ex-governador de São Paulo e candidato a vice do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Geraldo Alckmin (PSB), votou na manhã deste domingo, 2, no Colégio Santo Américo, no Jardim Colombo, na Zona Oeste da capital. Apontado como "sócio político" de Lula, em um aceno para ao mercado e aos eleitores mais conservadores, Alckmin avaliou o clima no valioso e disputado maior colégio eleitoral do país, com cerca de 34,6 eleitores aptos a votar neste domingo.

"Democracia é assim mesmo, democracia não é a paz do pântano, a democracia é agitada, é animada, o que não pode é ter violência, é ter ódio. É possível defender os seus pontos de vista sem precisar dar tiro em alguém, sem precisar de violência", disse Geraldo Alckmin, numa alfinetada ao candidato Jair Bolsonaro (PL).

Antes de chegar ao local da votação acompanhado da esposa, Lu Alckmin, ele acompanhou a votação de Lula em São Bernardo do Campo. Alckmin se reúne com o QG da campanha em um hotel no Centro de São Paulo, onde acompanhará apuração de votos ao lado do candidato do PT e aliados. Ao fim da apuração, uma coletiva será realizada no local.