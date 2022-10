Vera Lúcia (PSTU) agradeceu militância por campanha eleitoral - Divulgação

Vera Lúcia (PSTU) agradeceu militância por campanha eleitoralDivulgação

Publicado 02/10/2022 12:38 | Atualizado 02/10/2022 12:43

Rio - A candidata à Presidência da República Vera Lúcia (PSTU) votou na manhã deste domingo (2) na capital paulista. Ela estava acompanhada de Altino, candidato do PSTU a governador do Estado de São Paulo. Vera votou na PUC, no bairro do Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo.



"Fizemos uma campanha bonita, nas ruas, nas portas das fábricas, nos canteiros de obras, nos bairros populares, nos quilombos e territórios indígenas, nas escolas e nas universidades, apresentando uma alternativa independente, revolucionária e socialista, com um programa que aponta medidas concretas aos problemas mais sentidos pela nossa classe”, disse Vera.

Após votar, Vera agradeceu a militância do partido. "Quero agradecer à nossa militância que fez essa campanha com a garra e coragem de quem sonha e luta por um Brasil justo e igualitário, um Brasil socialista. Quero agradecer a cada voto que receberemos no dia de hoje. Pois cada voto é um tijolo na construção de uma alternativa socialista e revolucionária para o Brasil. Cada voto é um passo adiante na derrota, para valer, do bolsonarismo, da ultradireita e, também, das mazelas que, há 500 anos, nos condenam a uma vida sob a exploração e a opressão. O verdadeiro voto útil, para a classe trabalhadora, é o voto no projeto socialista e revolucionário", finalizou.