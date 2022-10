Léo Péricles (UP) vota com o filho em Belo Horizonte - Reprodução/ TV Globo

Léo Péricles (UP) vota com o filho em Belo HorizonteReprodução/ TV Globo

Publicado 02/10/2022 12:17

Rio - O candidato à Presidência pelo partido Unidade Popular, Léo Péricles, votou na manhã deste domingo em Minas Gerais. Léo Péricles chegou na Escola Estadual Deputado Ilair Pereira Lima, no bairro Cachoeirinha, na Região Nordeste de Belo Horizonte, por volta de 9h.



O candidade do UP votou acompanhado do filho. Em entrevista à TV Globo, Léo ressaltou que não havia um homem negro de periferia candidato à presidência há 92 anos.

"Hoje é um dia histórico para o povo brasileiro. Eu queria especialmente falar para o nosso povo negro no Brasil, porque nós estamos num país que a gente foi submetido há quase 400 anos de chibata. Nós tivemos sempre muitas dificuldades porque o racismo é muito presente nesse país. Tanto é que tem 92 anos que teve um último homem negro trabalhador de esquerda, morador de periferia, de favela, a candidato à Presidência da República", declarou. Léo Péricles