Estagnado nas pesquisas atrás de Lula e Bolsonaro, Ciro Gomes não descarta 'aposentadoria' após as eleições - Reprodução/Twitter

Publicado 02/10/2022 12:28

Fortaleza - Candidato do PDT ao Planalto, Ciro Gomes votou na manhã deste domingo, 2, na Secretaria da Saúde de Fortaleza, no Ceará. Aposta da chamada terceira via na corrida eleitoral, Ciro não decolou, de acordo com os dados de diversas pesquisas de intenção de voto. Ele reiterou o compromisso de "parar", mas mas disse que "essas coisas sempre podem mudar”, deixando o futuro político em aberto.

"Eu pretendo parar por aqui, por uma circunstância: se eu ganhar, eu troco minha reeleição pela eleição da forma que o país precisa ter, que foi jogada na lata do lixo em troca de um projeto de poder para o país. E se eu não vencer, eu quero ajudar a juventude a pensar coisas sem a suspeição de uma candidatura", disse Ciro Gomes, que, no entanto, deixou uma porta aberta.



"Claro, essas coisas sempre podem mudar, eu quero deixar registrado aqui, mas eu tenho 64 anos, estou dentro dos 65, e a minha vida inteira na causa do povo brasileiro. Chego aqui sem nunca ter sido denunciado por corrupção, nenhuma vez na vida, é raro político no Brasil poder dizer isso hoje. Sempre saí pela porta da frente, sempre entreguei o que a população esperou de mim. E não vejo a hora de poder cuidar da minha vida, dos meus lindos netos", finalizou o candidato.

Acompanhado da mulher, Giselle Bezerra, dos filhos e aliados políticos como Roberto Cláudio (PSB), candidato a governador do Ceará e do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), Ciro registrou o seu voto no Ceará, oitavo maior colégio eleitoral do país, com quase 7 milhões de eleitores. Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Vaz (PDT), votou na capital baiana.