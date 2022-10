Juiz da vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Rubi Baldi - Pedro Medeiros/Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 12:09 | Atualizado 02/10/2022 12:21

Rio - Apesar de muitas seções eleitorais estarem apresentando filas durante a votação, o juiz da vice-presidência e corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), Rubi Baldi, afirmou, neste domingo (2), que uso da biometria trouxe um saldo positivo para as eleições, durante pronunciamento no Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ), no Centro.

"O TRE-RJ aproveitou os dados biométricos de outros órgãos para dar maior segurança às eleições", disse Rubi Baldi.

De acordo com o juiz, o uso da biometria garante uma maior segurança e agilidade na hora de votar. Para isso, o eleitor tem até quatro tentativas para ter a digital reconhecida e é dispensada a assinatura. Em caso de não reconhecimento, o eleitor assina normalmente no caderno de votação.

Para o juiz, os relatos de grandes filas e tempo de espera atestam que há perfeições a serem feitas, mas ele vê que o saldo é muito positivo frente as intercorrências.

Entre os 12.827.296 eleitores fluminenses aptos a votar, 7.260.036 utilizam a biometria para facilitar e agilizar os votos. Porém, 5.567.260 ainda precisam ser biometrizados em todo o estado do Rio.

A inovação nas eleições ocorreu por conta de uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que instituiu o programa de biometrização.