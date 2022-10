Eduardo Paes votou no Gávea Golf Club, na Zona Sul do Rio - Paulo Costa / Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 09:24 | Atualizado 02/10/2022 10:36

Rio - O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), votou na manhã deste domingo (01), no Gávea Golf Club, na Zona Sul da cidade. Ele compareceu ao local sozinho, por volta das 8h30.



Na chegada ao local, Paes aguardou uma fila de aproximadamente seis pessoas e conversou com outros eleitores que aguardavam sua vez de votar.



Na saída, ele ressaltou a importância do voto e lembrou que a prefeitura facilitou o acesso às seções devido à gratuidade dos ônibus do BRT.



"O primeiro recado é chamar a população para ir votar. Aqui, na cidade do Rio lembrar que ônibus e BRT, ninguém está pagando nada hoje. Então vai exercer o seu direito democrático, cumprir com o seu dever de cidadão. A cidade está tranquila, as informações que eu tenho, nessa primeira hora, é que a cidade está sob controle. Vou no centro de operações para acompanhar as eleições. Minha votação foi super rápida. Lula, Rodrigo Neves, deputados do PSD. Votei no 55 para deputado federal e estadual. André Ceciliano para senador", comentou.

Após votar, o prefeito fez um símbolo de 'L' com as mãos, em referência ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva, e disse que vai à Central de Operações Rio acompanhar o andamento das eleições, mas afirmou que a primeira hora de votação é "tranquila" na cidade.



Perguntado onde vai acompanhar a apuração das urnas, Paes respondeu que ficará em casa.