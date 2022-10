Número pode aumentar até o fim do dia de eleições - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Número pode aumentar até o fim do dia de eleiçõesPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 02/10/2022 10:40

Rio - O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) divulgou o balanço parcial do número de urnas que apresentaram problemas nas seções eleitorais do estado do Rio.

Até às 9h44, segundo o TRE-RJ, cerca de 60 urnas precisaram ser substituídas neste domingo (2) de eleições.

O número representa apenas 0,17% das seções eleitorais do estado. Ao total, mais de 34 mil urnas estão sendo utilizadas no Rio de Janeiro.