Com rosas recebidas de apoiadores, Haddad chega para votar ao lado da esposa, Ana Estela Haddad - Reprodução/TV Globo

Publicado 02/10/2022 10:57

São Paulo - Acompanhado da esposa, Ana Estela Haddad, o candidato do PT ao governo de São Paulo,

Fernando Haddad, votou na manhã deste domingo, 2, na Brazilian Internacional School, em Moema, Zona Sul da capital paulista.

Nas últimas pesquisas divulgadas pela Datafilha e Ipec, o ex-ministro da Educação nos governos Lula e Dilma Rousseff e ex-prefeito de São Paulo aparece na liderança de intenções de voto na disputa com Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 31% e Rodrigo Garcia (PSD).

"É difícil julgar pelas pesquisas o que que vai ser a eleição nacional, o que a gente espera é que as pessoas compareçam para votar, isso é o mais importante, a pessoa depositar a sua esperança na urna, o seu amor ao Brasil, o seu amor a São Paulo, com a consciência tranquila que estará fazendo o melhor para a nossa democracia, hoje é o dia da democracia, nós temos que saudar e celebrar a democracia", disse Haddad em breve contato com jornalistas.



A professora Lúcia França (PSB) é a vice na chapa de Haddad. Seu marido, Márcio França (PSB), o ex-governador de São Paulo, é favorito na corrida eleitoral para pela única vaga do estado no Senado Federal. O casal votou nesta manhã na Escola Estadual Ludovina Credídio Peixoto, no Itaim Bibi, Zona Sul da capital.