Candidata votou em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 02/10/2022 14:38

Acompanhada da candidata a vice-governadora Juliana Alves, do candidato ao Senado Raul, da candidata a deputada estadual Giovanna Almeida, assessores e familiares a candidata da Unidade Popular ao governo do Rio pelo UP, Juliete Pantoja, votou às 12h na Escola Municipal Pedro Rodrigues do Carmo, em Saracuruna, Duque de Caxias.

A postulante afirma que está muito feliz com sua campanha e com o respeito pela democracia. "Hoje estamos muito felizes porque o processo eleitoral está sendo concluído. Nós, da Unidade Popular, que lutamos tanto no último período, para que o voto fosse respeitado e para que o povo tivesse direito de voto no que acredita", declara.

A candidata é vice-presidente estadual da UP e atua há mais de 10 anos como educadora popular dentro do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas (MLB) em defesa do direito à moradia. Paralelamente, integra a Associação dos Estudantes Secundaristas do RJ (Aerj), na Baixada Fluminense.