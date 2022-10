Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara, tenta sua primeira candidatura ao Senado - Divulgação

Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara, tenta sua primeira candidatura ao SenadoDivulgação

Publicado 02/10/2022 14:27 | Atualizado 02/10/2022 14:43

Rio - O candidato ao Senado Federal pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), Alessandro Molon, votou na tarde deste domingo (2), por volta das 13h30, na 299ª seção da 5a zona eleitoral, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Molon, que atualmente é o líder da oposição na Câmara, ocupando o cargo de deputado federal, reeleito com 227.914 votos (2,95%) nas eleições de 2018, tenta se candidatar a senador pela primeira vez. Na corrida pelo Senado neste ano, o candidato do PSB aparece em segundo colocado nas pesquisas de intenção de voto, atrás do candidato Romário, do Partido Liberal (PL).



Na última sondagem realizada pelo Datafolha no último sábado (1), Molon teve um crescimento de três pontos percentuais e aparece com 21%, atrás de Romário, que oscilou dois pontos para baixo e agora tem 35% das intenções de voto. Segundo o instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica (Ipec), antigo IBGE, Molon aparece com 16% dos votos válidos, empatado com a candidata do União Brasil, a deputada federal Clarissa Garotinho, contra 41% de Romário.



A chapa de Molon é composta também por Anderson Quack e Uiara Martins de Carvalho como suplentes. De acordo com a assessoria de do candidato, ele irá acompanhar a apuração com aliados e apoiadores na Lapa, bairro localizado no Centro do Rio.



Alessandro Molon, de 50 anos, nasceu na capital Belo Horizonte, em Minas Gerais, mas passou a maior parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde se formou em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO), onde leciona. No ano passado, se tornou doutor em Direito Público pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), sob a orientação do Ministro do STF Luís Roberto Barroso.



Antes de se candidatar ao Senado, Molon já havia sido eleito duas vezes deputado estadual em 2002 e 2006, e três vezes deputado federal em 2010, 2014 e 2018.

*Estagiário, sob supervisão de Raphael Perucci