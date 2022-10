Carro da candidata a deputada Andreia Zito foi atingido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense - Marco Antônio / Assessoria deputada Andreia Zito

Carro da candidata a deputada Andreia Zito foi atingido em Duque de Caxias, na Baixada FluminenseMarco Antônio / Assessoria deputada Andreia Zito

Publicado 02/10/2022 14:28 | Atualizado 02/10/2022 14:40

Rio - A candidata a deputada federal Andreia Zito (PSD) teve o seu carro, um Mitsubishi Asx branco, atingido por um tiro, neste domingo (2), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo a assessoria de Andreia, o caso aconteceu na saída do colégio eleitoral de Andreia, que já tinha votado, a Escola Municipal Expedicionário Aquino de Araújo, em uma rua paralela, na Avenida Expedicionário José Amaro, na Vila São Luís.

Ao DIA, a assessoria afirmou que as autoridades já estão a par da situação. "Escutamos muitos tiros e logo depois escutamos o barulho do vidro da deputada se estilhaçando. Ela saiu e se abrigou em um sacolão próximo. Esperamos cessar um pouco os disparos e depois a gente saiu do local. Ela já está em casa, não vai sair mais para votação, até porque ela está muito nervosa. Ainda não conseguimos analisar o que pode ter sido, porque está todo mundo muito nervoso, mas as autoridades já estão averiguando melhor", informou, em nota.



Segundo a Polícia Militar, o comando do 15º BPM (Duque de Caxias) tomou conhecimento de que o carro de uma mulher havia sido atingido por um disparo, na região do Corte Oito, e que a informação foi confirmada pelos agentes. Andreia não ficou feriada na ação.



A PM afirmou ainda que o policiamento na comunidade foi reforçado por policiais do Grupamento de Ações Táticas.