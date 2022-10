Presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme, em coletiva de imprensa sobre o trabalho do Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi). - Pedro Medeiros / Divulgação

Presidente do TRE-RJ, desembargador Elton Leme, em coletiva de imprensa sobre o trabalho do Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi).Pedro Medeiros / Divulgação

Publicado 02/10/2022 15:20 | Atualizado 02/10/2022 15:27

Em coletiva de imprensa no início da tarde deste domingo (2), o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, desembargador Elton Leme, divulgou as primeiras impressões relativas ao trabalho do Gabinete Extraordinário de Segurança Institucional (Gaesi) para a tranquilidade destas eleições.



De acordo com o presidente do TRE-RJ, até o momento 244 urnas apresentaram problemas e foram substituídas, o que provocou um atraso e gerou enormes filas em algumas zonas eleitorais. A Casa do Comércio, no Senac Flamengo, na Zona Sul do Rio, foi um dos pontos que apresentou uma grande movimentação, com fila de dois quarteirões.

O desembargador também relatou problemas na biometria e demora na cabine eleitoral devido à falta de cola na hora de votar. No entanto, esses percalços não serão impedimento para que os eleitores exerçam a democracia. Leme garantiu que ninguém ficará sem votar e, caso o eleitor chegue antes das 17h, ele receberá uma senha.



Não houve nenhuma ocorrência de extrema importância. Há relatos de santinhos jogados pelo chão próximos às zonas eleitorais, o que é crime e ainda suja a cidade, e poucas prisões em flagrante por boca de urna.